Entusiasmo a mille. Sara Fantini ce l’ha fatta: la parmigiana con una misura di 71,68 metri è entrata nella finale di specialità del lancio del martello alle Olimpiadi di Tokyo, con la gara per le medaglie che si terrà il 3 agosto a partire dalle ore 13.35 italiane.

Queste le dichiarazioni della ventiquattrenne al sito FIDAL: “Sono felicissima: essere qui per me era già un sogno, entrare in finale è la ciliegina sulla torta! Sapevo di stare bene, anche in allenamento a Tokorozawa si vedeva chiaramente; ma un conto è lanciare in allenamento, un altro è venire qui, alle Olimpiadi, e lanciare in qualificazione alle nove di mattina e passare”.

Poi conclude: “A livello mentale è stato difficile ottenere questo risultato: per me ancora peggio, perché non sono una persona mattutina. Sono venuta ai Giochi per fare del mio meglio e per divertirmi: questo è stato il mio spirito in qualificazione, questo sarà il mio spirito per la finale! L’Olimpiade è una festa, la festa dello sport, credo che questo sia lo spirito giusto per viverla”.

Foto: FIDAL/Colombo