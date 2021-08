L’atletica leggera italiana e lo sport italiano possono festeggiare ancora qualcosa di storico. Grazie agli ori odierni di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e nella staffetta 4×100, il computo dei metalli pregiati alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia è pari a 5 in questa singola specialità. Non era ma successo nella storia che il movimento italiano riuscisse tante affermazioni di questo genere.

Un aspetto unico e raro che inorgoglisce. Da questo punto di vista, è stato il capitano di questa squadra, Gianmarco Tamberi a dare il via a questa sequenza vincente con il suo oro nel salto in alto.

Lui che aveva un conto in sospeso con il destino, ricordando l’infortunio poco prima di Rio 2016, è stato capace di riscattarsi in questa edizione: “Praticamente ho lanciato una moda…. VINCERE LE OLIMPIADI! Con quello di oggi sono 5 ori per l’atletica italiana, mai nessun capitano aveva avuto questo onore…. La squadra più forte di sempre! Siete semplicemente pazzeschi…..Ho i brividi!!!!!“, le parole di Gimbo su Instagram

POST SU INSTAGRAM DI GIANMARCO TAMBERI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

Un’edizione che anche per questo ci rimarrà nel cuore e nel cervello.

Foto: LaPresse