Gianmarco Tamberi è stato uno dei grandi personaggi di queste Olimpiadi di Tokyo per l’Italia. Il suo oro nel salto in alto, probabilmente, ha dato il via a una sorta di magia che il gruppo dell’atletica leggera azzurra ha respirato. Dopo il suo oro ne sono arrivati altri quattro, cosa che non era mai avvenuta per il Bel Paese nella regina delle specialità ai Giochi.

Una chiusura del cerchio anche per Tamberi dopo le tante sofferenze partite per quel drammatico infortunio prima di Rio 2016. Un momento difficile per la carriera dell’atleta che ha dovuto ripartire da capo, cercando dentro di sé la forza per riassaporare certe sensazioni e viversi al 100% quel che arrivava.

A Tokyo è andata proprio così e quel risultato è stato una molla per i suoi compagni che hanno saputo scrivere in vario modo una pagina storica per il nostro Paese a livello sportivo.

Di questi aspetti ha parlato Gimbo in un messaggio sui social in cui descrive i sacrifici a cui si sia sottoposto per raggiungere questo traguardo e quindi riuscire a concretizzare il proprio sogno olimpico:

IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI GIANMARCO TAMBERI

“I sogni passano attraverso i sacrifici prima di trasformarsi in realtà. Da quel maledetto infortunio fino a Tokyo 2020 ho messo davanti a qualsiasi cosa nella mia vita questo immenso obiettivo. Ho trascurato amici e famiglia che hanno continuato a sostenermi nonostante la mia assenza, ho torturato il mio corpo con diete ed allenamenti estenuanti, ho maltrattato la mia mente pretendendo da lei sempre qualcosa in più e non lasciandole mai un attimo di respiro o soddisfazione. Qualsiasi scelta della mia vita è stata presa considerando quale strada avrei dovuto prendere per avere un briciolo di possibilità in più di riuscire. OGGI MI SENTO FINALMENTE LIBERO. OGGI POSSO DIRE CHE NE È VALSA LA PENA. OGGI SONO DI NUOVO FELICE!!!!”

