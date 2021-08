Atletica, Olimpiadi Tokyo: Fausto Desalu vola in semifinale nei 200! Stop Infantino, Bednarek miglior crono

Fausto Desalu avanti, Antonio Infantino si deve fermare. Le batterie dei 200 metri regalano una gioia a metà all’Italia con Desalu, protagonista negli ultimi due anni anche a livello internazionale, che si deve impegnare e non poco per centrare uno dei primi tre posti nella batteria più veloce dei 200, la sesta vinta dallo statunitense Bednarek in 20″01. Desalu è terzo con un ottimo 20″29.

Un pizzico di delusione, invece, per Antonio Infantino che non avvicina i suoi migliori crono stagionali (20″48), si ferma a 20″90 nella quinta batteria e purtroppo non disputerà la semifinale. Le batterie confermano quanto già si sapeva alla vigilia: da battere nei 200 sono i tre statunitensi che arrivavano accreditati dei migliori tempi a Tokyo. Noah Lyles (20″17 per imporsi nell’ultima batteria), Kenneth Bednarek (20″01 per vincere la penultima batteria) e Erriyon Knighton (20″55 quasi frenando per aggiudicarsi la quarta batteria).

Non particolarmente brillanti ma comunque qualificati per la semifinale alcuni dei protagonisti annunciati alla vigilia, in particolare il canadese De Grasse, bronzo dei 100, che si deve impegnare e non poco per chiudere terzo in 20″56 la terza batteria, e il turco Guliyev che ha preceduto di soli due centesimi il canadese nella terza frazione.

Le batterie hanno invece messo in evidenza alcuni possibili protagonisti della gara, a partire dal dominicano Yancarlos Martinez, 20″17 per il secondo posto nella penultima, fino ad arrivale al giamaicano Rasheed Dwyer che ha vinto la prima in 20″31. bene anche il nigeriano Oguduru, secondo nella prima batteria in 20″36, il liberiano Joseph Fahnbulleh, secondo nella quinta in 20″46, il rappresentante dello Swaziland Sibusiso Matseniwa, che ha stabilito il nuovo record nazionale in 20″34 precedendo nell’ultima batteria al secondo posto il ghanese Amoah.

Foto Fidal/Colombo