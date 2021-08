Eseosa Desalu non è riuscito a superare le semifinali dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro è scattato discretamente dall’ottava corsia con un buon tempo di reazione (0.149), ma poi ha faticato a cambiare il ritmo e non è riuscito a trovare la giusta accelerazione per provare quantomeno a ben figurare in un contesto competitivo ma non fuori dalla sua portata (nelle migliori condizioni di forma). L’azzurro resta ben lontano dal personale di 21.13 siglato agli Europei 2018 ed è sopra anche al 20.29 che aveva timbrato questa mattina in batteria.

Il sesto posto finale con un alto 20.43 non può soddisfare il 27enne, che ha compiuto un passo indietro rispetto a quanto si era visto di buono all’esordio nella rassegna a cinque cerchi.. Serviva proprio il suo personale di 20.13 per qualificarsi direttamente alla finale, ovvero il tempo siglato dal giamaicano Rasheed Dweyer alle spalle dello statunitense Erryon Knighton (20.02). Nella sua semifinale è stato superato anche dal nigeriano Divine Oduduru (20.16), dal ghanese Joseph Paul Amoah (20.27) e dal qatarino Femi Ogunode (20.34).

Si sperava quantomeno in un tempo in linea con quello del primo turno (che è il suo stagionale), ma probabilmente l’azzurro stenta a trovare continuità sul mezzo giro di pista. La prestazione di questo pomeriggio lascia qualche punto di domanda sulla staffetta 4×100 dell’Italia: Desalu è infatti un punto cardine insieme a Marcell Jacobs (Campione del Mondo dei 100 metri) e Filippo Tortu, ci sarà bisogno di una sua solida prova se si vorrà quantomeno qualificarsi alla finale.

Dalla seconda semifinale avanzano il canadese Aaron Brown (19.99) e il liberiano Joseph Fahnbulleh (19.99, record nazionale). Dalla terza semifinale passano uno strepitoso Andre De Grasse (19.73, record nazionale per il canadese già bronzo sui 100 metri) e lo statunitense Kenneth Bednarek (19.83). I tempi di ripescaggio che garantiscono il passaggio in finale sono dello statunitense Noah Lyles (19.99) e del trinidegno Jereem Richards (20.10).

