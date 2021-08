Atletica, Marcell Jacobs sotto attacco: nuove allusioni doping dal Times

I trionfi dell’atletica leggera italiana e soprattutto di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo hanno suscitato grande entusiasmo in Italia per la portata di queste prestazioni: due ori nei 100 metri piani e nella 4×100 sono qualcosa di incredibile.

Negli States e Oltremanica si dubita però di un atleta che nel giro di un anno è riuscito a migliorarsi così tanto sui 100 metri, diventando campione a Cinque Cerchi. Dopo l’articolo del Washington Post di alcuni giorni fa nel quale si dava adito a quest’aura sospettosa che un Jacobs così performante poteva alimentare in un contesto come l’atletica nel quale i casi di doping sono praticamente all’ordine del giorno, a rinfocolare la polemica ci ha pensato il Times che ha parlato di un’inchiesta riguardante un ex nutrizionista dell’atleta azzurro.

Il quotidiano britannico riferisce che Giacomo Spazzini, questo il nome del nutrizionista, sia al centro di un’indagine della polizia italiana per traffico di steroidi anabolizzanti. Dopo la vittoria dei 100 metri di Marcell, Spazzini ha rilasciato un’intervista spiegando il suo ruolo nell’evoluzione del velocista del Bel Paese. In un video dell’anno scorso che poi è stato ripubblicato dal nutrizionista dopo il successo di Jacobs, il velocista racconta: “Ero convinto che fosse la persona giusta per aiutarmi con l’alimentazione. Non puoi lasciare nulla al caso in questo sport. Ci siamo conosciuti e abbiamo preso la decisione finale di percorrere la strada insieme“.

“Abbiamo lavorato con la ciclizzazione dei nutrienti, con il monitoraggio dei dati e delle analisi, test in pista, con feedback costanti e in tutto questo gli abbiamo insegnato il potere che la disciplina può dare in termini di risultati. Sono davvero fiero ed orgoglioso di avere fatto parte con la mia azienda a questa trasformazione“, le parole poi di Spazzini ad accompagnare questo filmato.

Tuttavia i successi di Jacobs poco hanno a che vedere con questo rapporto dal momento che le relazione tra i due è stata interrotta lo scorso marzo. A confermarlo al Times è l’agente dell’atleta Marcello Magnani: “Da quando è emersa la vicenda, Marcell è seguito da un altro professionista dello studio. L’indagine non l’ha mai toccato e, quindi, non abbiamo informazioni a riguardo“.

Foto: LaPresse