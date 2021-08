A Tokyo 2020 è andata in scena la gara decisamente di livello più stellare di tutte le Olimpiadi nell’atletica. Karsten Warholm ha vinto la medaglia d’oro nei 400 ostacoli, migliorando di ben 76 centesimi il record del mondo che già deteneva: addirittura da 46″70 a 45″94! Un tempo allucinante, quasi da quattrocentista puro! Argento per l’americano Rai Benjamin in 46″17, a sua volta ben al di sotto del precedente primato! Bronzo al brasiliano Alison dos Santos in 46″72: i 400 ostacoli, con ben tre uomini sotto i 47″ (anzi, ben al di sotto…), sono entrati veramente in una nuova dimensione.

Quarta piazza per Kyron McMaster (Isole Vergini) in 47″08, appena davanti ad Abderrahman Samba (47″12, Qatar), il grande sconfitto di giornata che, probabilmente, mai si sarebbe atteso di rimanere fuori dal podio con un tempo del genere, comunque superiore al proprio record asiatico di 46″98.

Warholm è partito a razzo sin dalle prime battute, scavando subito un solco nei confronti della concorrenza. Benjamin è stato l’unico a tenere il passo dello scatenato scandinavo, riuscendo quasi ad affiancarlo all’imbocco del rettilineo conclusivo. Il bi-campione del mondo in carica è riuscito tuttavia incredibilmente ad aumentare ancora l’andatura, stroncando le velleità dello statunitense e andando a tagliare il traguardo con un crono quasi irreale.

In finale era presente anche il giovane azzurro Alessandro Sibilio, che si è peggiorato rispetto alla semifinale: per lui 8° posto in 48″77. Resta un’ottima Olimpiade per un ragazzo di 22 anni talentuoso e di grande prospettiva, anche se la sensazione è che sia nato nell’epoca sbagliata: Warholm è un classe 1996…

