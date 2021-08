Conclusa un’amara semifinale dei 200 metri per Fausto Desalu. L’azzurro non riesce a correre il crono di 20”29 imbeccato in mattinata ed abbandona le speranze di accesso alla finalissima. Un 20’43 che relega il 27enne di Casalmaggiore in sesta posizione, lontano da coloro che rivaleggeranno fianco a fianco nell’atto conclusivo.

“Ho sentito un crampo dopo la batteria e non sono stato in grado di forzare in semifinale”, fa sapere l’azzurro in zona mista. Davvero un peccato per Desalu, che correndo sui tempi del personale avrebbe staccato il pass per la finalissima. Passo indietro dunque per Fausto, che al netto dell’inghippo fisico dovrà cercare di ritrovare la continuità in vista della staffetta.

Occhi puntati adesso su questo problemino accusato dal velocista italiano perchè si avvicina la 4×100. Desalu è uno dei frazionisti fondamentali per la staffetta italiana, e con un Marcell Jacobs in queste condizioni, un affidabile Filippo Tortu, serve il miglior Desalu per accedere in finale e sognare qualcosa di importante.

Foto: LaPresse