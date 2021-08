Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo: Mickael Mawem sorprende in qualifica, Narasaki replica. Italiani eliminati

L’arrampicata sportiva ha fatto il suo storico debutto alle Olimpiadi. Questo sport ha esordito a Tokyo 2021, dove oggi sono andate in scena le qualificazioni maschili. Si gareggia col format della combinata, che mette in palio un titolo per sesso. Ogni atleta dovrà cimentarsi con le specialità tipiche di questa disciplina (speed, lead, boulder) e i singoli piazzamenti ottenuti verranno moltiplicati tra loro in modo da dare la classifica finale.

Il francese Mickael Mawem era uno dei possibili outsider e ha fatto saltare il banco con una perfetta lettura dei difficilissimi problemi di boulder: ne ha chiusi ben tre sui quattro in programma, mettendo in seria difficoltà i vari Narasaki, Ondra, Rubtsov, Duffy che ne hanno completati soltanto un paio. Grazie alla superba prestazione nella specialità più tecnica, a una prova di speed davvero eccezionale (terzo) e a una difesa nel lead (undicesimo), il transalpino ha chiuso al comando con 33 punti all’attivo.

I favoriti della vigilia erano altri. Su tutti il giapponese Tomoa Narasaki, Campione del Mondo di combinata: secondo nello speed, secondo nel boulder (è oro iridato), 14mo nel lead e seconda piazza complessiva con 56 punti. Il ceco Adam Ondra, icona indiscussa del climbing, non ha ancora preso le misure alle pareti nipponiche e non è quello dei giorni migliori: 18mo nello speed (prevedibile), terzo nel boulder e quarto nel lead, per la quinta piazza totale (216). A precedere il maestro sono stati l’inatteso statunitense Colin Duffy (60) e l’altro fuoriclasse del circuito, ovvero l’austriaco Jakob Schubert (quarto con 84) che si è imposto nel lead dopo due prestazioni di difesa tra velocità e tecnica pura.

Ad accedere alla finale sono anche lo spagnolo Alberto Gines Lopez (sesto con 294), il francese Bassa Mawem (360, ha vinto lo speed e poi è arrivato sempre nelle retrovie), lo statunitense Nathaniel Coleman (550). Si ripartirà tra due giorni con la finale a 8: verranno azzerati i punteggi acquisiti oggi, in palio le medaglie a cinque cerchi. Male gli italiani, entrambi ampiamente eliminati: il combinatista Michael Piccolruaz è 15mo (1248 punti: 8° nello speed, 13° nel boulder, 12° nel lead), Ludovico Fossali 19° e penultimo (4563 punti: 13° nello speed dove è Campione del Modo, poi 20° e 18°).

