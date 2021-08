Yemaneberhan Crippa commenta la propria prestazione odierna alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro non è riuscito a strappare un pass per per la finale dei 5.000 metri cedendo negli ultimi decisivi passaggi quando la competizione è entrata nel vivo.

Il nostro connazionale ha tagliato il traguardo con il 15° posto con il crono di 13’47″12. Lo specialista di questa distanza sarebbe dovuto rientrare tra i primi cinque della propria batteria per accedere in finale o avere uno dei cinque tempi migliori per sperare in un ripescaggio.

L’italiano ha sofferto il cambio di passo avvenuto nei passaggi conclusivi che hanno scremato il gruppo. Il keniano Nicholas Kipkorir Kimeli ha conquistato la batterie precedendo il canadese Mohammed Ahmed e l’americano William Kincaid.

Crippa ha espresso la propria delusione alla FIDAL. Il nostro atleta non riesce a brillare in quella che è stata la sua prima esperienza alle Olimpiadi, un palcoscenico che lo attende tra tre anni in quel di Parigi. “Ho preso tante batoste qui a Tokyo, spero proprio che il detto ‘quello che non uccide fortifica’ sia vero”

Foto: LaPresse