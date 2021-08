Arrampicata sportiva, Olimpiadi Tokyo: Laura Rogora eliminata. Garnbret primeggia in qualifica

Laura Rogora si era presentata in Giappone con l’ambizione di qualificarsi alla finale di combinata e di poter poi coprire il ruolo di outsider per la conquista delle medaglie, ma purtroppo è rimasta ben lontana dalle sue reali potenzialità. L’azzurra non è riuscita a essere protagonista nelle qualificazioni dell’arrampicata sportiva, sport che ha fatto il suo debutto a ciqnue cerchi alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La nostra portacolori, reduce da importanti piazzamenti in Coppa del Mondo, non si è distinta nell’amato lead (decima) e nel boulder è stata settima. A incidere in negativo sulla prestazione della 20enne è stato lo speed, la specialità a lei meno congeniale dove è stata soltanto 19ma (penultima). Laura Rogora chiude il turno eliminatorio in 15ma piazza (1330 punti), ben lontana dalle migliori otto classificate che tra un paio di giorni torneranno in parete per l’atto conclusivo che assegnerà le medaglie.

La slovena Janja Garnbret è la stella indiscussa del climbing e ribadisce il suo status di fuoriclasse. La Campionessa del Mondo di combinata chiude al comando con 56 punti (prima nel boulder, quarta nel lead, 14ma nello speed) davanti all’inattesa sudcoreana Chaehyun Seo (85) e alle quotate giapponesi Miho Nonaka (96) e Akiyo Noguchi (162), mentre l’ambiziosa austriaca Jessica Pilz è quinta (198) alle spalle della statunitense Brooke Raboutou (192). Rivedremo in finale anche la polacca Aleksandra Miroslaw (380) e la francese Annouck Jaubet (390), eliminata a sorpresa la britannica Shauna Coxsey (832, decima).

Foto: Lapresse