24 Ore Le Mans 2021, Ferrari in trionfo! Successi nelle classi GTE PRO e GTE Am

Ferrari festeggia nella 24 Ore di Le Mans in GTE PRO ed in GTE Am. Il marchio di Maranello domina la scena nelle due realtà riservate alle GT al termine di una corsa incerta fino alla fine. Lo spettacolo non è mai mancato infatti in queste speciali classi che sono una realtà importante per la Rossa.

Dopo l’acuto nel 2019, Alessandro Pier Guidi/James Calado/Côme Ledogar #51 riportano la 488 GTE sul gradino più alto del podio dopo aver sfiorato il successo anche nel 2020. Dobbiamo invece risalire al 2017 per trovare un sigillo in GTE-Am, categoria riservata ai non professionisti che nel 2021 ha visto già regalato altre tre coppe alla Ferrari. François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen #83 vincono infatti per la terza volta nel FIA World Endurance Championship 2021 dopo essersi imporsi a Monza ed a Spa-Francorchanps.

Ferrari accantona le polemiche ed i dubbi legati al ‘Balance of Performance’ che ha limitato le auto PRO alla vigilia della gara con una riduzione di capienza del carburante ed una diminuzione di potenza. AF Corse risponde sul campo e conclude un mese fantastico che resterà nella storia.

Ricordiamo infatti 22 giorni fa la terza vittoria assoluta alla 24h di Spa-Francorchamps valida per il GT World Challenge Europe, una manifestazione che non veniva vinta dal 2004. Alessandro Pier Guidi, Côme Ledogar e Nicklas Nielsen si confermano sul gradino più alto del podio in una realtà completamente diversa, un luogo dove tutti vorrebbero vincere.

Il successo a Le Mans arriva in una stagione speciale. Il mondo delle gare di durata sta cambiando e anche la Ferrari si prepara al debutto nella classe regina dell’endurance a partire dal 2023. L’Hypercar italiana è già in via di sviluppo e si prepara a riscrivere la storia sulle piste di tutto il mondo. Si parla di vittoria in GT o in GTE Am, categorie apparentemente ‘minori’ che sono pronte a trasformarsi tra meno di due anni.

Foto: LiveMedia/DPPI/Xavi Bonilla