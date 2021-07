WTA Praga 2021, Barbora Krejcikova calpesta Tereza Martincova e vince il trofeo di casa

A Praga la profeta in Patria è Barbora Krejcikova. È lei la tennista ceca a tornare vittoriosa nel trofeo di casa, dopo due successi ‘stranieri’ di Jil Teichmann e Simona Halep. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros si conferma tennista in ascesa conquistando il terzo torneo del 2021 e della sua carriera in singolare (in doppio, femminile e misto, vanta sei prove dello Slam) arando la connazionale Tereza Martincova, a cui ha lasciato soltanto due giochi.

Un march senza storia, dominato dal rovescio della Krejcikova, mentre la sua avversaria ha sentito la pressione della prima finale nel circuito maggiore, sbagliando pressoché ogni scambio: dal break subito nel quinto gioco del primo set e dalla mancata risposta nel game successivo, non sfruttando due opportunità per rientrare, la numero 78 delle classifiche mondiali si scioglie, facendo l’inchino all’illustre avversaria che, a ventisei anni da compiere, potrebbe aver trovato la giusta maturazione per essere una tennista di gran livello anche in singolare.

Inizia dall’1-2 una lunga, lunghissima, striscia di undici game a zero; in due occasioni Martincova prova anche a combattere, salvandosi per due volte nel primo gioco del secondo set, ma arrendendosi alla lunga; e quando arriva il quarto break consecutivo, esce mentalmente dalla partita, oramai abbondantemente in ghiaccio: si aspetta solo la fine, che arriva in poco più di un’ora sul 6-2 6-0.

Statistiche impietose per Martincova, che vince soltanto il 38% dei punti (59 a 36, forbice di 23 scambi troppo grande) e un pessimo 12/34 con la prima di servizio; per Krejcikova invece è un trionfo, perdendo solo 15 punti in battuta e prendendone 27 in risposta, oltre a salvare quattro palle break, tutte nel primo set.

