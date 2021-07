Danielle Collins vince per la prima volta un torneo del circuito WTA in carriera, escludendo i 125. Per lei la gioia arriva in Sicilia, a Palermo: nella 32a edizione del 250 diretto da Oliviero Palma l’affermazione è netta nel punteggio (6-4 6-2), ma non nella durata (un’ora e 50 minuti) contro la rumena Elena Gabriela Ruse.

Serata ben più che calda, quella che porta la ventisettenne nativa di St. Petersburg (che si trova in Florida, e nulla ha a che vedere con quella russa) a risalire al numero 35 del ranking WTA, mentre la sua avversaria, dopo il colpo di Amburgo (anch’esso partendo dalle qualificazioni), scala altri 32 posti ed è in posizione 105.

Collins non conduce le operazioni fin dall’inizio, perché dopo una certa lotta nei primi due game arrivano tre break consecutivi, che finiscono per portare Ruse sul 2-4. Di lì, però, si spegne un po’ la luce della rumena e si accende quella dell’americana, che col calar della sera strappa per due volte la battuta all’avversaria e si prende il 6-4.

All’inizio del secondo parziale, e in particolare sul 2-2, un calo di pressione probabilmente dovuto all’umidità arrivata assieme alla calda sera palermitana costringe Ruse al medical time out. La rumena rientra in campo, riesce a lottare nel turno di servizio di Collins, ma pian piano cala e deve cedere.

A livello statistico, il dato maggiormente importante riguarda la prestazione della statunitense sulla prima di servizio, con il 69.4% di punti vinti con essa contro il 59%. Non sfigura, però, neppure la seconda: 44%-36.4%.

Foto: PLO 2021