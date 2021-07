WTA Losanna 2021: Zidansek se la cava con la Melinkova, due partite interrotte per maltempo

Il torneo WTA di Losanna ha preso il via quest’oggi, dando il via all’edizione numero 28. Lucia Bronzetti ha raggiunto Camila Giorgi e Jasmine Paolini nel tabellone principale con il successo quest’oggi nelle qualificazioni, ma oltre a lei non si sono viste le altre azzurre nella prima giornata svizzera, interrotta per il maltempo.

Infatti si sono concluse solo quattro delle sei partite che erano quest’oggi in programma. La numero 1 del seeding Tamara Zidansek parte ad handicap contro la russa Marina Melnikova, numero 182 del mondo, ma è riuscita a prendere in mano le redini del gioco in maniera costante imponendosi in tre set. Nettissima la vittoria della francese Clara Burel sulla svizzera Susan Bandecchi, che racimola soltanto due giochi in sessantasei minuti.

Zarina Diyas conferma il favore del pronostico con la padrona di casa Susan Waltert: la wild card ce l’ha messa tutta per impensierire la kazaka, che si è però imposta con un doppio 6-4. L’ultimo match conclusosi è quello tra Katarina Zavatska e Natalia Viklyantseva, con la seconda che si impone con un 6-0 al terzo set. Bisognerà attendere domani per le conclusioni dei match tra la statunitense Alycia Parks e la tedesca Anna-Lena Friedsam, con la prima che stava strapazzando la seconda con il 5-0 nel primo set, mentre Fiona Ferro è avanti un set ed un break contro la francese Harmony Tan.

WTA LOSANNA, RISULTATI 12 LUGLIO

Z. Diyas b. S. Waltert 6-4 6-4

T. Zidansek b. M. Melinkova 2-6 6-3 6-2

N. Vikhlyantseva b. K. Zavatska 4-6 6-4 6-0

C. Burel b. S. Bandecchi 6-0 6-2

A-L. Friedsam – A. Parks 0-5 INTERROTTA

H. Tan – F. Ferro 5-7 1-2 INTERROTTA

Foto: LaPresse