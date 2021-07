WTA Losanna 2021: Lucia Bronzetti lotta, ma in semifinale ci va Tamara Zidansek

Lucia Bronzetti esce di scena, ma non senza una gran lotta, contro la slovena Tamara Zidansek. La semifinalista del Roland Garros, però, deve faticare per aver ragione dell’azzurra e approdare al penultimo atto del WTA 250 di Losanna. 6-4 4-6 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 19; ci sarà da attendere per il nome della sua avversaria, dal momento che il suo lato di tabellone è per una parte fermo ancora addirittura agli ottavi a causa dei rinvii per pioggia e del sovrapporsi di partite.

Zidansek è costretta a capire subito che con Bronzetti non si scherza: break immediato, poi restituito. La stessa cosa accade nel quinto e sesto game, con la qualità del gioco che è particolarmente alta: l’italiana, ogni volta che può, cerca di procurarsi punti sul rovescio della sua avversaria, che è molto più libera di fare il suo quando si sposta sul dritto. Negli ultimi, lottati giochi, finisce per prevalere la slovena, che si prende il 6-4.

Chi pensa che Bronzetti sia prossima alla resa si sbaglia di grosso: continua a spingere sul rovescio, vince in lotta il primo game con annesso break e, quando lo perde, non solo non fa calare la qualità del proprio tennis, ma restituisce il colpo addirittura a zero. La sua personalità lascia sorpresa Zidansek, che rischia di vedersi strappare di nuovo la battuta sul 5-3 per l’italiana. La mantiene, ma in pochi minuti si va al terzo parziale.

Nel set decisivo parte meglio Zidansek, che sale subito sul 2-0. Con qualche finezza Bronzetti riesce a recuperare, ma in un paio di occasioni lascia troppo spazio al dritto della slovena, che sale sul 3-1 e non si fa più riprendere, anche se sul 5-3 l’italiana va molto vicina a rientrare in partita. Sulla palla per il 5-5, infatti, mette in rete un dritto molto vicino alla rete, sebbene non facile da controllare dopo la corsa seguita all’aver allontanato Zidansek dalla riga di fondo. Pochi minuti dopo il match si chiude.

Molto cinica la slovena quando si tratta di trasformare le palle break, con un rotondo 6/6 in tal senso. Molto equilibrio nei dati al servizio, con leggero vantaggio di Bronzetti sulla prima (62.3%-60%), ma una miglior resa sulla seconda di Zidansek (41.2%-50%).

