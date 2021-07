Ha ben poco da raccontare il 6-1 6-0 con il quale Lucia Bronzetti, al WTA 250 di Losanna, fa il suo vittorioso esordio in un qualsiasi evento del circuito maggiore. Alla classe ’98 di Rimini basta poco per eliminare senza neanche l’ombra di un problema la svizzera Tess Sugnaux, che finisce regolarmente in difficoltà ogni volta che si attiva il dritto dell’azzurra. Per quest’ultima, già in gran forma negli ITF del mese di giugno, prossima sfida con la bielorussa Olga Govortsova o l’ottava testa di serie, la russa Anna Blinkova.

Bronzetti, che con questo successo virtualmente potrebbe per la prima volta entrare nelle migliori 200 del ranking WTA, deve cominciare in lotta l’incontro: tutti e tre i game d’apertura vanno infatti ai vantaggi. Dal break del 2-1, però, non incontra più alcuna difficoltà al servizio, mentre Sugnaux non lo tiene mai: è così che arriva il 6-1.

Il dominio dell’italiana continua nel secondo set, facendo così valere una differenza in classifica che è di ben oltre 300 posizioni (l’elvetica è al momento al 586° posto). Poca fatica, tanta soddisfazione per un successo che porta punti importanti per poter programmare la seconda parte di stagione con più prospettive verso l’alto.

Quasi superflue le statistiche in questa fattispecie, con Bronzetti superiore in tutto e che deve servire soltanto 29 volte contro le 66 dell’avversaria. Le percentuali sono di conseguenza: 78.9%-48.6% di punti vinti con la prima, 70%-24.1% con la seconda.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events