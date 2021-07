Le semifinali del torneo WTA Losanna 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne 2021, in corso sulla terra battuta outdoor elvetica, si sono disputate entrambe quest’oggi con i due match che hanno determinato la finale, che si giocherà domani. Non ci sono più azzurre in tabellone.

La numero 1 del seeding, la slovena Tamara Zidansek supera in due set la belga Maryna Zanevska per 7-5 6-3 in un’ora 38 minuti di gioco, vincendo 74 punti contro i 57 dell’avversaria. La slovena sfrutta cinque delle nove palle break avute, mentre la belga ne converte soltanto tre su nove.

Il derby transalpino invece premia Clara Burel, la quale rimonta e batte la testa di serie numero 5, la connazionale Caroline Garcia per 5-7 6-2 6-2 dopo due ore e 22 minuti. Burel vince in tutto 99 punti, mentre Garcia si ferma a 79. Burel, inoltre, vince anche 14 punti consecutivi a cavallo tra secondo e terzo set.

WTA LOSANNA SEMIFINALI 17 LUGLIO

17 Lug – 13h50 Tamara Zidansek batte Maryna Zanevska 7-5 6-3

17 Lug – 11h10 Clara Burel batte Caroline Garcia 5-7 6-2 6-2

Foto: LaPresse