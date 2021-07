WTA Gdynia 2021: Korpatsch, Kucova con battaglia di 4 ore e Zanevska in semifinale, sospesa Kawa-Kozlova

Tra la metà degli Anni ’70 e tutti i ’90, negli scacchi, si parlava dell’esistenza del fattore K (Korchnoi, Karpov, Kasparov e Kramnik, in ordine temporale). Un ragionamento simile si potrebbe applicare al WTA 250 di Gdynia, dove ben tre semifinaliste su quattro hanno il cognome che comincia proprio con questa lettera.

Il tabellone dev’essere però ancora allineato integralmente al penultimo atto, in quanto il match conclusivo della giornata, tra la polacca Katarzyna Kawa e l’ucraina Kateryna Kozlova, è stato sospeso quando le due si trovavano sul 7-5 3-3.

La vincente sfiderà la belga Marina Zanevska, vittoriosa sulla spagnola Nuria Parrizas-Dias con un netto 6-3 6-2, in una partita che sostanzialmente non c’è mai stata. Un break nel primo set, due nel secondo, e ben poco altro da raccontare, se non le quasi nulle opportunità di recupero avute dall’iberica.

Una lotta furiosa, invece, si è avuta tra la slovacca Kristina Kucova e la georgiana Ekaterine Gorgodze: quasi quattro ore in campo, quattro match point non sfruttati da quest’ultima, tre tie-break giocati e 6-7(4) 7-6(6) 7-6(3) finale. Kucova sfiderà la tedesca Tamara Korpatsch, vincitrice sull’ungherese Ana Bondar per 7-5 6-3.

