Wimbledon, risultati femminili 1° luglio: fuori Giorgi. Al terzo turno Barty, eliminata Azarenka

Oggi, giovedì 1° luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il secondo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 17 incontri, dei quali 16 della parte alta ed 1 della parte bassa interrotto ieri e portato a termine oggi.

Si esaurisce la presenza italiana tra le donne: l’unica italiana in campo, Camila Giorgi, viene battuta dalla testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che si impone per 6-3 5-7 6-3 in due ore e sedici minuti di gioco. Muchova mette a segno 23 vincenti contro 24 gratuiti, invece Giorgi chiude con 36 vincenti ma ben 46 errori non forzati.

Tra gli altri 16 match del secondo turno conclusi spicca il successo della numero 1 del seeding e del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che batte la russa Anna Blinkova per 6-4 6-3, mentre esce di scena, invece, la numero 12 del tabellone, la bielorussa Victoria Azarenka, battuta per 7-6 (5) 3-6 6-4 dalla romena Sorana Cirstea.

RISULTATI FEMMINILI WIMBLEDON 30 GIUGNO

Secondo turno

[1] A. Barty b. A. Blinkova 6-4 6-3

K. Siniakova b. [PR] C. Vandeweghe 4-6 6-2 6-2

A. Sevastova b. M. Kostyuk 1-6 6-4 6-3

[14] B. Krejcikova b. A. Petkovic 7-5 6-4

S. Cirstea b. [12] V. Azarenka 7-6 (5) 3-6 6-4

[WC] E. Raducanu b. M. Vondrousova 6-2 6-4

A. Ostapenko b. [31] D. Kasatkina 6-1 3-6 8-6

A. Tomljanovic b. A. Cornet 6-4 0-6 6-3

M. Linette b. [3] E. Svitolina 6-3 6-4

[31] P. Badosa b. Y. Putintseva 6-4 6-1

[19] K. Muchova b. C. Giorgi 6-3 5-7 6-3

[16] A. Pavlyuchenkova b. Kr. Pliskova 6-3 6-3

K. Juvan b. [Q] C. Burel 6-3 6-4

[20] C. Gauff b. [PR] E. Vesnina 6-4 6-3

[25] A. Kerber b. S. Sorribes Tormo 7-5 5-7 6-4

A. Sasnovich b. N. Hibino 6-4 7-6 (4)

S. Rogers b. [15] M. Sakkari 7-5 6-4

Foto: LaPresse