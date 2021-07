Seconda sfida ad un francese ed anche il secondo turno è superato per Roger Federer. La stella del tennis internazionale prosegue il suo cammino sul prato di casa in quel di Wimbledon: approda al terzo turno battendo senza patemi, in tre set, Richard Gasquet.

Le sue parole alla fine dell’incontro: “L’atmosfera è stata ottima, per me è stata una partita meravigliosa, sono molto contento, la partita è andata sempre meglio, è stato un primo set molto combattuto poi è finita meglio”.

Sulla condizione: “Non so qual è il mio reale stato di forma. Nei primi due turni non è importante giocare bene, ma essere ancora in tabellone”.

Riguardando al passato recente: “È stato un anno e mezzo difficile per me, per le operazioni e per tutto quello che è successo. Se lo scorso anno si fosse giocato Wimbledon, non sarei stato capace neppure di camminare in campo”.

Foto: Lapresse