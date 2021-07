Wimbledon 2021, Novak Djokovic letale con la prima di servizio. Berrettini in top5: le statistiche

Matteo Berrettini sogna di vincere Wimbledon 2021. Il romano è diventato il primo giocatore italiano a raggiungere la finale dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo, domani (ore 15.00) scenderà in campo sull’erba londinese per cercare di alzare al cielo il trofeo, ben consapevole che servirà un’impresa colossale contro Novak Djokovic. Il serbo è il numero 1 al mondo, ha vinto Australian Open e Roland Garros, è ancora in corsa per vincere il Grande Slam e in carriera vanta già 19 titoli Slam e 30 atti conclusivi nei tornei più importanti del circuito. Il 25enne ci crede e ha tutte le carte in regola per provarci, tra l’altro nella domenica che culminerà con Italia-Inghilterra, finale degli Europei di calcio allo Stadio Wembley di Londra.

Una delle armi più importanti a disposizione del nostro portacolori è indubbiamente il servizio, fondamentale su cui può fare affidamento. Il 25enne domina la classifica degli aces con addirittura 101 punti realizzati direttamente al servizio, Denis Shapovalov (65) e Novak Djokovic (63) sono lontanissimi. Per quanto riguarda i punti realizzati sulla prima di servizio, invece, Matteo Berrettini è quinto nella speciale graduatoria con l’82%: 285 punti su 349. Novak Djokovic giganteggia con l’85% (279 su 327). Entrambi i finalisti faticano un po’ di più con la seconda: l’italiano è sesto col 61%, lo slavo è 17mo col 57%.

Berrettini è anche ottimo in risposta: 118 punti sulla prima avversaria contro i 111 di Djokovic, ma Djokovic vanta 128 marcature sulla seconda di risposta contro i 121 del romano. Numeri interessanti anche nei break point firmati in queste due settimane: 28 per l’azzurro, 26 per il nativo di Belgrado.

Foto: Lapresse