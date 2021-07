Wimbledon 2021, Novak Djokovic agli ottavi, salutano Andy Murray e Fabio Fognini

Giornata di terzo turno che va in archivio a Londra per il tabellone maschile del torneo di Wimbledon 2021. Risultati dal sapore di conferma sui campi di Church Road che vale la pena analizzare.

Partiamo dal n.1 del mondo Novak Djokovic che si è imposto contro l’americano Denis Kudla (n.114 del ranking) per 6-4 6-3 7-6 (7). Un terzo set un po’ sofferto per Nole, ma una vittoria indiscutibile che lo porterà confrontarsi con il cileno Cristian Garin (20 del mondo), che ha sconfitto per 6-4 6-3 4-6 6-4 lo spagnolo Martinez (n.107 del ranking).

Terminano purtroppo i percorsi di Fabio Fognini e di Andy Murray. L’azzurro si è dovuto arrendere al n.7 del mondo Andrey Rublev. Lo score di 6-3 5-7 6-4 6-3 ha sorriso al nativo di Mosca che in 2 e 58 minuti di gioco ha fatto calare il sipario. Rublev che affronterà una delle sorprese di questo Wimbledon, ovvero il magiaro Marton Fucsovics: l’ungherese (n.48 del ranking) ha battuto per 6-3 6-3 6-7 (6) 6-4 il n.11 ATP Diego Schwartzman dando conferma delle sue grandi attitudini sull’erba.

Murray invece si è arreso al mancino canadese Denis Shapovalov (n.12 del mondo): 6-4 6-2 6-2 lo score in favore del nordamericano che ha imposto un ritmo notevolissimo allo scambio. Missione compiuta per lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del mondo) che ha superato il solido tedesco Dominik Koepfer (n.62 ATP) per 7-5 6-1 7-6 (4) e sarà proprio Shapovalov il rivale in un incrocio molto interessante agli ottavi. Continua a convincere il giovane Sebastian Korda: il talentuoso nordamericano ha regolato per 6-3 3-6 6-3 6-4 il britannico Daniel Evans (n.26 del mondo) e il prossimo avversario sarà il russo Karen Khachanov (n.29 ATP), a segno per 6-3 6-4 6-4 contro l’americano Frances Tiafoe (n.57 ATP).

Foto: LaPresse