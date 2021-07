Wimbledon 2021: Medvedev è un fantasma, Hurkacz vince alla ripresa sul centrale e incrocerà Federer

Quaranta minuti di solo Hubert Hurkacz. Il giocatore polacco raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo dello Slam a Wimbledon e lo fa battendo nella ripresa del match Daniil Medvedev. Il russo visto in campo quest’oggi non si avvicina nemmeno a quello della prima settimana dell’All England Club: tantissimi errori, praticamente zero convinzione e la voglia di evaporare dal centrale dopo il parziale di 9 giochi a 3 che ha fatto concludere il match sul 2-6 7-6 3-6 6-3 6-3. E in effetti, così è accaduto alla fine del match: stretta di mano al polacco, che avrà l’onore di incrociare Roger Federer ai quarti, e fuga verso gli spogliatoi. Un fantasma, come quello visto in mezzo al campo.

Al rientro in campo si nota subito che tra i due Medvedev è quello che ha passato la notte in maniera meno tranquilla. Trovatosi a servire per andare sul 4-4, il russo commette subito un paio di errori grossolani, mentre il suo avversario è una montagna da scalare: il doppio fallo regala subito il break ad Hurkacz, che manda il match al quinto con un turno di servizio solido.

Il polacco è palesemente molto più ad agio in campo e si è reso conto che il suo avversario non sta giocando il suo miglior tennis. Il vincitore di Miami va spesso a rete, costringendo spesso al passante Medvedev. Ma la sua testa è offuscata, il terzo gioco è disastroso: errore, palla corta leggibilissima e doppio fallo, con break concesso. Hurkacz ha dalla sua il solito servizio, con cui chiude ogni possibile porta al russo; nell’ottavo gioco il numero 2 del mondo sbaglia nuovamente qualunque cosa lasciando strada al polacco e fuggendo via dal campo.

In questo spicchio di partita c’è stato solo un giocatore in campo. Fa impressione vedere come in 53 punti giocati nel solo quinto set, Medvedev compia 11 errori non forzati, praticamente regalando un quindici in ogni gioco. Molto più solido il polacco, con un bilancio di 8-1 nel conto vincenti-errori e quattro punti concessi con il servizio.

Foto: LaPresse