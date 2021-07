Wimbledon 2021, Matteo Berrettini puó diventare n.3 nella classifica ATP Race in caso di accesso in finale

Matteo Berrettini sta facendo la storia del tennis italiano. Il ragazzo romano ha riportato le racchette azzurre in semifinale a Wimbledon a distanza di 61 anni, affiancandosi ad un monumento dello sport tricolore come Nicola Pietrangeli, grazie al successo su Felix Auger-Aliassime. Oggi ha l’occasione di aggiornare ancora una volta gli almanacchi in un match alla portata come Hubert Hurkacz, e diventare il primo azzurro a calcare il campo centrale in finale.

Sarebbe solo l’ennesimo coronamento di una stagione che sta confermando Matteo come uno dei giocatori più temibili dell’intero circuito. I risultati parlano per lui: un inizio scoppiettante già all’Australian Open, frenato solo da un infortunio agli addominali; dal rientro però l’azzurro è stato una macchina inarrestabile, con due tornei vinti (Belgrado e Queen’s), una finale Masters1000 a Madrid, gli ottavi a Roma, i quarti al Roland Garros e la semifinale odierna, che lo ha portato ad essere il numero 8 al mondo superando Roger Federer ed il numero 5 nella ATP Race, che tiene conto dei traguardi conseguiti nel 2021, con 3025 punti.

E non è finita qui: l’eventuale successo contro Hubert Hurkacz gli farebbe fare un ulteriore salto in avanti nella Road to Turin. Matteo difatti conquisterebbe altri 480 punti, salendo fino a quota 3505 e superando in un colpo solo Alexander Zverev (3195) ed Andrey Rublev (3250); in questo modo si isserebbe al numero 3 della Race, alle spalle dei soli Stefanos Tsitsipas (4570) e Novak Djokovic (5890, ancora in divenire). In caso di successo, Matteo sfonderebbe il muro dei 4000 punti, arrivando a 4305.

CLASSIFICA ATP RACE 2021 (aggiornata 9 luglio)

1. Novak Djokovic (Serbia, in semifinale a Wimbledon)

2. Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5890

3. Andrey Rublev (Russia) 3250

4. Alexander Zverev (Germania) 3195

5. Matteo Berrettini (Italia, in semifinale a Wimbledon) 3025

6. Daniil Medvedev (Russia) 3020

7. Rafael Nadal (Spagna) 2940

8. Hubert Hurkacz (Polonia, in semifinale a Wimbledon) 2190

9. Aslan Karatsev (Russia) 1785

10. Denis Shapovalov (Canada, in semifinale a Wimbledon) 1635

11. Jannik Sinner (Italia) 1520

12. Casper Ruud (Norvegia) 1520

13. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1365

14. Cameron Norrie (Gran Bretagna) 1340

15. Roberto Bautista-Agut (Spagna) 1305

