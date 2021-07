Wimbledon 2021: Marija Cicak giudice di sedia della finale tra Berrettini e Djokovic, è la prima donna a farlo ai Championships

La prima volta di un italiano in finale a Wimbledon si accompagna alla prima assoluta di una giudice di sedia donna a dirigere l’ultimo atto degli uomini dei Championships. La croata Marija Cicak è la designata, per quello che è un momento storico per il terzo Slam dell’anno che vedrà sfidarsi domani, sul Centre Court, Matteo Berrettini e Novak Djokovic.

Il nome non è nuovo a chi conosce bene il mondo del tennis: già protagonista di lunghissimo corso sul circuito WTA, dove si è fatta apprezzare anche per una più che buona dose di simpatia, ha il Gold Badge (il più importante) dal 2011 e ha già un’esperienza di finali Slam femminili. La si ricorda sulla sedia per la finale degli US Open 2015 tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta; a Wimbledon ne ha dirette due (Kvitova-Bouchard 2014 e doppio, sempre femminile, 2017). Nel 2018 c’era sempre lei quando Kevin Anderson e John Isner giocarono la semifinale che ha provocato l’introduzione del tie-break sul 12-12 al quinto set (o al terzo, a seconda della situazione).

Non è la prima volta di una donna da giudice di sedia di una finale Slam. In passato si sono viste Eva Asderaki (Grecia, US Open 2015), Alison Hughes (Gran Bretagna, già Lang, US Open 2018), Louise Engzell (Svezia, US Open 2020) e Aurélie Tourte (Francia, Roland Garros 2021).

La finale femminile tra l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova sarà invece diretta da James Keothavong, britannico alla sua settima finale Slam e largamente stimato nell’ambiente.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange