Wimbledon 2021: Hsieh e Mertens dai match point a sfavore alla vittoria del torneo di doppio su Kudermetova e Vesnina

Sembrava tutto perduto, nel finale di secondo set, per Su-Wei Hsieh ed Elise Mertens: il tennis, però, dice che anche le rimonte impossibili si possono concretizzare. La rappresentante di Taipei e la belga vincono così il torneo di doppio femminile di Wimbledon sulla coppia russa formata da Veronika Kudermetova ed Elena Vesnina, sconfitta con il punteggio di 3-6 7-5 9-7 in due ore e mezza. Per Hsieh è la quinta vittoria a livello Slam, mentre per Mertens si tratta della terza.

Nel quarto game arriva il primo break della partita, che appare a causa di uno smash centrale di Kudermetova e si concretizza per via di un rovescio in rete di Hsieh. Mertens, però, non ci sta e si fa molto aggressiva in risposta: arriva il controbreak. Le russe, però, approfittano di un momento no dell’asiatica e ne approfittano per siglare il 6-3.

Dopo cinque giochi relativamente tranquilli del secondo parziale, sul 2-2 è il servizio di Mertens a cadere, con Hsieh che sbaglia in modo davvero brutto una facile volée. Arrivano due match point non consecutivi per Kudermetova e Vesnina sul 5-4, e se il primo lo salva bene la belga, il secondo è forse lo scambio più bello dell’intero match. Di lì, parte un assolo che riporta il confronto in parità e lo spedisce al set decisivo.

A quel punto la qualità si alza e non di poco, con tutti i primi sei game del parziale conclusivo che arrivano a 30 e il settimo che va ai vantaggi. Vesnina perde malamente la battuta a 15, ma Kudermetova ripara tutto con il controbreak generato da una gran risposta su prima esterna di Mertens. Sul 6-6 le russe sfruttano la quarta chance di portarsi a un gioco dal successo, ma sbagliano tattica, giocano sulla Hsieh e rimettono in partita le avversarie. Un errore che viene pagato poco dopo con la perdita dell’intera posta.

