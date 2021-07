Wimbledon 2021: Fognini a caccia degli ottavi contro Rublev. Super sfida Shapovalov-Murray

Cominciano i match di terzo turno a Wimbledon 2021. Per l’Italia tutta l’attenzione sarà rivolta verso Fabio Fognini, che va a caccia dei suoi primi ottavi di finale della carriera ai Championships dopo averci già provato in passato per ben cinque volte, compresa l’ultima nel 2019, quando perse in tre set contro l’americano Tennys Sandgren.

Questa volta l’avversario del ligure sarà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, che non era mai riuscito a vincere due partite consecutive nello Slam londinese. Un match sicuramente difficile per Fognini, ma Rublev non è certamente uno specialista dell’erba e Fabio ha dunque le possibilità di conquistare un posto negli ottavi.

Il match del giorno a Wimbledon è senza alcun dubbio quello tra Andy Murray e Denis Shapovalov. E’ la sfida che chiuderà il programma sul Centrale con tutto il pubblico inglese che sogna un’altra vittoria del suo beniamino dopo quella già sofferta in rimonta in cinque set contro il tedesco Otte. Il canadese ha rischiato di uscire all’esordio, battendo al quinto Philipp Kohlschreiber, ma poi ha usufruito di un turno di riposo visto il ritiro senza giocare dello spagnolo Pablo Andujar.

Pubblico britannico che attende anche la sfida tra Daniel Evans e l’americano Sebastian Korda, partita che si è guadagnata addirittura la cornice del Centrale. “Solamente” il campo uno per Novak Djokovic, che affronterà l’americano Denis Kudla, giustiziere al secondo turno di Andreas Seppi. Un match che non dovrebbe creare troppi problemi al serbo.

In campo femminile il match di maggior spicco è quello che mette di fronte la tunisina Ons Jabeur e la spagnola Garbine Muguruza, entrambe outsider di lusso (Muguruza forse anche qualcosa in più) in chiave vittoria finale.

Fari puntati anche sulla russa (quasi ex italiana) Liudmila Samsonova, che affronta una ritrovata Sloane Stephens. Derby ceco per Karolina Pliskova, che se la vedrà con la connazionale Tereza Martincova; mentre Iga Swiatek se la vedrà con la rumena Irina Camelia Begu.

