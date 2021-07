Cresce l’attesa per la finale di Wimbledon che vedrà opposto Matteo Berrettini al grande favorito della vigilia il serbo Novak Djokovic. Una sfida estremamente complicata per l’italiano che si troverà di fronte il numero 1 del mondo pronto ad appaiare a quota 20 Slam vinti i due rivali di sempre Rafael Nadal e Roger Federer.

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, intervenuto da Londra a Sky Sport alla vigilia della finale di Wimbledon ha raccontato le sue aspettative: “Matteo giocherà contro pronostico ma è in uno stato di grazia, come tutto il tennis italiano. La superficie ci aiuta, meno la distanza perché nel 3 su 5 è più difficile. Per noi è una gioia immensa che arriva al momento giusto, stiamo inanellando una serie di record e si esalta così la crescita di tutto il movimento. A Matteo servirà un’impresa“.

Un punto di vista abbastanza chiaro quello di Binaghi e per larghi tratti anche condivisibile. Il tennis azzurro è in un momento di grazia: “Si alza l’asticella e le aspettative, con i vari Sinner, Musetti e Sonego abbiamo almeno altri 10 anni per vivere certe emozioni. E’ un momento irripetibile per il nostro sport“.

L’intero movimento tennistico italiano è in continuo fermento. L’esplosione di Berrettini, la crescita di Sonego e il talento di Sinner e Musetti stanno trainando l’intero settore.

Foto: LaPresse