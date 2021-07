Matteo Berrettini si sta preparando per affrontare Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021. Oggi pomeriggio (ore 15.00) il tennista italiano scenderà in campo per fronteggiare il serbo nell’atto conclusivo dello Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Un nostro portacolori non si era mai spinto fino a questo punto sull’erba londinese, il romano ci è riuscito offrendo un gioco estremamente solido e variegato che gli ha permesso di annichilire con personalità e sicurezza i sei avversari che si è trovato di fronte. Il 25enne non è mai andato in affanno e, grazie a una testa estremamente matura e a una forma agonistica davvero invidiabile, si è regalato la possibilità di fronteggiare il fuoriclasse serbo nel tempio del tennis.

Matteo Berrettini si è già assicurato l’ottavo posto nel ranking ATP, il tanto agognato sorpasso su Roger Federer è già stato completato e ha così scalato un ulteriore gradino tra i grandi di questo sport a livello internazionale. L’azzurro può diventare addirittura settimo, superando Andrey Rublev, se riuscirà nell’impresa di sconfiggere Djokovic e alzare al cielo il trofeo dei Championships. In quel caso, infatti, il romano balzerebbe a quota 6288 punti e sorpasserebbe il russo per 33 lunghezze. Si tratterebbe del miglior ranking in carriera per il nostro portacolori, ampiamente meritato considerando che prima di questa cavalcata nella capitale britannica aveva vinto anche il prestigioso Queen’s.

Per Novak Djokovic non cambierà nulla, visto che sarà sempre numero 1 al mondo: 11.313 punti in caso di ko con Berrettini, 12.113 nel caso di sesto sigillo in carriera sul prato più bello del mondo. Il 34enne distanzierebbe in maniera importante il russo Daniil Medvedev (10.370) e lo spagnolo Rafael Nadal (8.270), mentre il greco Stefanos Tsitsipas è quarto (8.150) appena davanti al tedesco Alexander Zverev (7.475) e all’austriaco Dominic Thiem (7.425).

Nella Race che qualifica i migliori otto tennisti al mondo alle ATP Finals di Torino, invece, Matteo Berrettini è addirittura terzo e con una vittoria avvicinerebbe sensibilmente Stefanos Tsitsipas (4570 contro 4305, al momento è fermo a 3505) mentre Djokovic è già matematicamente qualificato agli atti conclusivi della stagione (6370).

Foto: Lapresse