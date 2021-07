L’Italia punta a essere protagonista nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia d’argento a Rio 2016, può essere un’autentica mina vagante e ha tutte le carte in regola per poter puntare a una medaglia a cinque cerchi, ben consapevole che la concorrenza sarà di altissimo livello: Brasile, Polonia, Russia, USA sono le grandi corazzate, non va sottovalutata la Francia.

Gli azzurri sono inseriti nella Pool A ed esordiranno sabato 24 luglio (ore 02.00) contro il Canada, avversario ostico ma che appare alla portata. Due giorni dopo (ore 07.20) il big match contro la Polonia che potrebbe valere il primo posto nel raggruppamento: i Campioni del Mondo trascinati da Wilfredo Leon appaiono superiori, ma può esserci partita. A seguire un doppio appuntamento all’ora di pranzo (ore 12.40): mercoledì 28 luglio contro il Giappone padrone di casa (abbordabile), venerdì 30 luglio contro il sempre rognoso Iran.

Comoda chiusura domenica 1° agosto (ore 09.25) contro il modesto Venezuela. In caso si qualificazione ai quarti di finale (passano le prime quattro di ogni raggruppamento), si ritornerà in campo martedì 3 agosto (accoppiamenti e orari precisi si conosceranno al termine della fase a gironi). Le semifinali sono in programma il 5 agosto, mentre sabato 7 agosto si disputano le finali per le medaglie (ore 06.30 e 14.15). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite dell’Italia di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

CALENDARIO PARTITE ITALIA VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 24 LUGLIO:

02.00 Italia-Canada

LUNEDÌ 26 LUGLIO:

07.20 Polonia-Italia

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO:

12.40 Giappone-Italia

VENERDÌ 30 LUGLIO:

12.40 Italia-Iran

DOMENICA 1° AGOSTO:

09.25 Italia-Venezuela

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

Eventuale Quarti di finale (orari possibili: 02.00, 06.00, 10.00, 14.30)

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

Eventuale Semifinale (orari possibili: 06.00, 14.00)

SABATO 7 AGOSTO:

Eventuale Finale per la medaglia di bronzo (ore 06.30)

Eventuale Finale per la medaglia d’oro (ore 14.15)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV