L’Italia punta a essere grande protagonista nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale è tra le favorite principali per la conquista della medaglia d’oro insieme a Serbia (contro cui ha perso la finale dei Mondiali 2019), Cina, USA, Russia e Brasile. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco: il primo obiettivo è salire sul podio a cinque cerchi (impresa mai riuscita in passato), ma è innegabile che Paola Egonu e compagne puntino al bersaglio grosso.

Le azzurre sono inserite nella Pool B ed esordiranno domenica 25 luglio (ore 02.00) contro la Russia, avversario di primissimo piano ed estremamente impegnativo. Due giorni dopo (ore 09.25) l’ostico incrocio con l’ambiziosa Turchia di Giovanni Guidetti. Nella notte di giovedì 29 luglio (ore 02.00) l’agevole impegno contro l’Argentina, poi in chiusura due big match: sabato 31 luglio (ore 14.45) la battaglia campale contro la Cina, lunedì 2 agosto (ore 04.05) la chiusura contro gli USA.

In caso si qualificazione ai quarti di finale (passano le prime quattro di ogni raggruppamento), si ritornerà in campo mercoledì 3 agosto (accoppiamenti e orari precisi si conosceranno al termine della fase a gironi). Le semifinali sono in programma il 6 agosto, mentre domenica 8 agosto si disputano le finali per le medaglie (ore 02.00 e 06.30). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite dell’Italia di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 25 LUGLIO:

02.00 Russia-Italia (Pool B)

MARTEDÌ 27 LUGLIO:

09.25 Italia-Turchia (Pool B)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO:

02.00 Italia-Argentina (Pool B)

SABATO 31 LUGLIO:

14.45 Cina-Italia (Pool B)

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

04.05 USA-Italia (Pool B)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

Eventuale Quarti di finale (orari possibili: 02.00, 06.00, 10.00, 14.30)

VENERDÌ 6 AGOSTO:

Eventuale Semifinale (orari possibili: 06.00, 14.00)

DOMENICA 8 AGOSTO:

Eventuale Finale per la medaglia di bronzo (ore 02.00)

Eventuale Finale per la medaglia d’oro (ore 06.30)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV