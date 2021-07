Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: risultati oggi e classifiche. Serbia, USA e Italia vincenti. Il Brasile soffre

Seconda giornata del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. USA e Italia volano in testa alla classifica del gruppo B con 2 vittorie (6 punti) a testa: le azzurre hanno la meglio sulla Turchia grazie anche ai 29 punti di Egonu, mentre le americane di Jordan Thompson (29) hanno demolito per 3-0 la Cina che ora rischia seriamente di essere eliminata. Le asiatiche dovranno necessariamente battere una tra Russia (3-0 comodo all’Argentina) e/o Italia se vorranno restare in corsa.

Nell’altro raggruppamento, invece, tutto facile per Serbia e Corea del Sud contro Giappone e Kenya. Le Campionesse del Mondo, trascinate dai 34 punti di Tijana Boskovic, devono ricorrere ai vantaggi nel terzo parziale, ma risultano vincenti e si issano al comando in solitaria, visto che il Brasile ha avuto la meglio sulla Repubblica Dominicana soltanto al tie-break. Di seguito risultati e classifiche del torneo di volley femminile alle Olimpiadi.

RISULTATI PARTITE VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI E CLASSIFICHE

Russia vs Argentina 3-0 (25-19; 25-15; 25-13)

USA vs Cina 3-0 (29-27; 25-22; 25-21)

Serbia vs Giappone 3-0 (25-23; 25-16; 26-24)

Italia vs Turchia 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15)

Brasile vs Repubblica Dominicana 3-2 (22-25; 25-17; 25-13; 23-25; 15-12)

Corea del Sud vs Kenya 3-0 (25-14; 25-22; 26-24)

CLASSIFICA POOL A: Serbia 2 vittorie (6 punti), Brasile 2 vittorie (5 punti), Giappone 1 vittoria (3 punti), Corea del Sud 1 vittoria (3 punti), Repubblica Dominicana 0 vittorie (1 punto), Kenya 0 vittorie (0 punti).

CLASSIFICA POOL B: USA 2 vittorie (6 punti), Italia 2 vittorie (6 punti), Turchia 1 vittoria (3 punti), Russia 1 vittoria (3 punti), Cina 0 vittorie (0 punti), Argentina 0 vittorie (0 punti).

Foto: Lapresse