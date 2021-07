L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud per 3-1 (25-16; 25-14; 25-27; 25-22) nell’ultima amichevole prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley femminile, che due giorni fa ha sconfitto il Brasile, ha saputo regolare anche le asiatiche e si lancia con grande ottimismo verso l’esordio ai Giochi, in programma domenica 25 luglio (ore 02.00) contro la Russia.

Il CT Davide Mazzanti ha effettuato un po’ di turnover, facendo riposare inizialmente l’opposto Paola Egonu (è stata inserita Indre Sorokaite) e la centrale Anna Danesi (spazio a Cristina Chirichella). Per il resto si è visto il sestetto di 48 ore fa con Ofelia Malinov in cabina di regia, Elena Pietrini e Lucia Bosetti di banda, Sarah Fahr l’altro centrale, Monica De Gennaro il libero. Dopo aver vinto i primi due set, in cui il tecnico ha inserito anche Egonu e le centrali Raphaela Folie e Anna Danesi, nel terzo parziale c’è stato spazio anche per la schiacciatrice Miriam Sylla. La capitana ha rivisto il rettangolo di gioco dopo il trauma distorsivo alla caviglia sinistra accusato durante l’amichevole contro la Serbia.

Egonu è entrata a partita in corso ma ha chiuso da top scorer con 22 punti all’attivo, bene anche Pietrini (10) e Sylla (9), 8 per Chirichella. Davide Mazzanti ha dichiarato ai microfoni federali: Arriviamo all’inizio di questi Giochi come volevamo; stiamo bene dal punto di vista fisico. Sicuramente abbiamo bisogno di giocare ma il girone ci aiuterà a trovare quel ritmo che in questo momento un po’ ci manca e credo che il nostro gioco sarà un crescendo perché la squadra ha le capacità di crescere di ritmo e qualità man mano che gioca partite importanti. La gara con la Russia sarà difficile da subito perché credo che non sarà facile iniziare il torneo con una squadra così tosta. Sarà importante gestire l’emozione del debutto e cercare di rompere il ghiaccio il prima possibile”.

ITALIA-COREA DEL SUD: 3-1 (25-16, 25-14, 25-27, 25-22)

ITALIA: Malinov 7, Sorokaite 5, Chirichella 8, Fahr 6, Pietrini 10, Bosetti 5, De Gennaro (L). Folie 4, Egonu 22, Orro, Sylla 9, Danesi 3. All: Mazzanti

COREA DEL SUD: Yeum, Kim Y. 12, Park E. 1, Yang H. 8, Park J. 11, Kim H. 2, Oh (L). Yeum, Ha, Oh, Jeong 4, Pyo 2. All: Lavarini

Durata set: 21’, 18’ 27’, 26’

Italia: a 5 bs 18 mv 17 et 35

Corea del Sud: a 2 bs 11 mv 4 et 25

Foto: Ettore Griffoni LPS