Vincenzo Nibali si ritirerà dal Tour de France in occasione del secondo giorno di riposo, previsto per domani. Lo Squalo abbandonerà la Grande Boucle per poi partire alla volta del Giappone e cercare il risultato di lusso nella prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma sabato 24 luglio. Il siciliano ha tentato una fuga da lontano durante la prima settimana, poi è uscito di classifica ed è rimasto un po’ nascosto. Fino a ieri, dove ha cercato un allungo per entrare nel tentativo di giornata, rimanendo in avanscoperta per 200 metri senza che nessuno lo raggiungesse.

L’alfiere della Trek-Segafredo ha provato a saggiare il motore in vista dei Giochi, ma c’è bisogno di più per presentarsi con ottimismo nel Sol Levante e ormai è rimasta una sola occasione al 36enne: la frazione odierna sui Pirenei, con due salite da urlo e l’arrivo ad Andorra dopo una lunga discesa. Vincenzo Nibali ci potrebbe provare ed è parso decisamente ottimista nella dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Non faccio proclami, ma sto bene. Le gambe ci sono. Bisogna cogliere l’occasione giusta: ieri non è andata, ritenterò“.

Parole confortanti che lasciano ben sperare, non solo per la sua ultima fatica in terra transalpina, ma anche in ottica cinque cerchi. Il vincitore del Tour de France 2014 non sarà sicuramente il grande favorito per la conquista di una medaglia, ma cercherà sicuramente di realizzare uno dei suoi numeri che hanno segnato un’epoca. La testa c’è, bisogna ritrovare la giusta gamba. La seconda settimana della Grande Boucle si chiude con 191 km da Ceret ad Andorra, da scalare nell’ordine: Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7% di pendenza media), Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%, si transita a 2.408 metri s.l.m., vetta più alta di questa edizione), Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%), dalla vetta 15 km in discesa verso il traguardo.

