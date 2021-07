Il lungo corridoio. Tutto quello che c’è a destra e a sinistra, che rappresenta la Storia del tennis. Le celebri parole di Rudyard Kipling, “If”. E poi il Centre Court. Matteo Berrettini per la prima volta ha attraversato tutti questi piccoli grandi luoghi per la prima volta in una finale ai Championships; per Novak Djokovic è invece la settima.

“The waiting is over“, l’attesa è finita: mai parole furono più giuste, poiché c’è tanta storia in ballo in questo ultimo atto. Djokovic è alla ricerca del ventesimo torneo del Grande Slam, oltre che del terzo di fila e della prima volta da Rod Laver in cui i primi tre vengono vinti in sequenza, Berrettini è invece sulle tracce di Adriano Panatta, che vinse il Roland Garros 1976.

In tribuna, tra gli altri, Stefan Edberg, uno che di erba se ne intendeva, date le sue storiche finali con Boris Becker tra il 1988 e il 1990. Epopee, come quelle che si sono vissute in anni ed ere diverse, fino ad arrivare a oggi.

Djokovic, come detto, ha vinto i due Slam precedenti a questo, mentre per Berrettini i risultati precedenti sono stati gli ottavi di finale agli Australian Open (mai giocati per forfait causato da un infortunio) e i quarti di finale al Roland Garros, dove ha ceduto in quattro set proprio all’avversario odierno.

L’INGRESSO IN CAMPO DI BERRETTINI E DJOKOVIC

Foto: LaPresse