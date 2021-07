VIDEO Federica Pellegrini, Olimpiadi Tokyo nuoto: la batteria dei 200 sl

Federica Pellegrini ha vissuto con il brivido le sue batterie dei 200 stile libero, nella sua prima gara della quinta Olimpiade in carriera. Nell’Aquatics Center di Tokyo l’azzurra non ha trovato il ritmo desiderato e così l’1’57″33 (15° posto) l’ha vista molto indietro nell’overall delle heat pomeridiane/serali in Giappone.

Una prova dunque che potrebbe far suonare un campanello d’allarme in casa Pellegrini, vedendo il computo dell’overall in quindicesima posizione, penultima delle qualificate alle semifinali.

Nonostante le fatiche dei 400 sl, la statunitense Katie Ledecky c’è e l’1’55″28 lo sta a confermare. Ne vedremo delle belle nel remake della sfida con l’australiana Ariarne Titmus (quarta nell’overall in 1’55″88).

Di seguito il video delle batterie di Federica Pellegrini:

VIDEO FEDERICA PELLEGRINI – BATTERIE 200 STILE LIBERO TOKYO 2020

Foto: LaPresse