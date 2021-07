Primo assaggio di Olimpiadi per Simona Quadarella. Al Tokyo Aquatics Centre la romana è scesa in acqua per le batterie dei 1500 stile libero, che consentivano l’accesso alla finalissima (in programma tra due giorni) solamente alle prime otto classificate. L’azzurra ha timbrato il quarto tempo in 15’47″34.

Si fa dura la battaglia in chiave medaglia: Quadarella infatti dovrà stare attenta a diverse rivali, come la cinese Jianjiahe Wang e la statunitense Erica Sullivan. Inarrivabile invece Kathleen Ledecky, che ha timbrato il record olimpico in batteria.

Le parole dell’azzurra ai microfoni della FIN: “L’idea era quella di trattenerci un po’ di più per la finale e soprattutto non fare la gara alle altre. Così è stato. Ho seguito l’americana Sullivan che non conoscevo e che si è rivelata un’avversaria in più”.

Sulle sensazioni: “Finalmente l’Olimpiade! Anche se un po’ strana senza il pubblico. Per il resto è tutto bellissimo: dal villaggio al Tokyo Aquatics Centre è tutto molto emozionante”.

Foto: Lapresse