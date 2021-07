Vela, Olimpiadi Tokyo: oggi le prime regate. Previsioni meteo incerte a Enoshima, incognita tifone per i prossimi giorni

Ultime ore di attesa e poi sarà finalmente il momento di scendere in acqua per la prima giornata ufficiale di gara da parte dei velisti impegnati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Quest’oggi sono previste le prime regate in quattro classi: RS:X maschile e femminile, Laser maschile e Laser Radial femminile.

Primo segnale di partenza in programma alle ore 5.05 della notte italiana (le 12.05 in Giappone) per i Laser Radial e per il windsurf maschile, mentre dalle ore 7.35 toccherà ai Laser maschili e agli RS:X femminili. Per l’Italia saranno in gara Mattia Camboni, Marta Maggetti (nel windsurf) e Silvia Zennaro (Laser Radial).

Le previsioni meteo odierne a Enoshima indicano una rotazione della brezza termica che abitualmente soffia da Sud-Ovest, con un vento previsto da Nord-Est (da terra) di intensità media tra 10 e 16 nodi, ma in aumento. Si preannunciano dunque regate molto difficili dal punto di vista delle scelte tattiche, perché il vento da terra tende ad essere oscillante nella direzione.

Molta incertezza invece legata ai prossimi giorni, con l’evoluzione meteo influenzata dal probabile passaggio di un tifone, che porterà venti forti (oltre 20 nodi) sempre da Nord-Est lunedì e martedì, prima di ruotare nuovamente da Sud-Ovest ma sempre con intensità medio-forte. Previsioni che potrebbero però cambiare già nelle prossime ore in base agli sviluppi della rotta seguita dal tifone.

Credit: Joao Costa Ferreira osga_photo editorial use