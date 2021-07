Colpo di scena nella serata giapponese al termine delle competizioni odierne per la vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con l’olandese Kiran Badloe che è stato squalificato dalla quinta regata olimpica dell’RS:X maschile a Enoshima consentendo di fatto all’italiano Mattia Camboni di diventare il nuovo leader della classifica generale dopo 6 prove disputate.

È stato lo stesso nativo di Civitavecchia a fare reclamo per una controversa manovra del rivale olandese, ritenuta illegale dai giudici grazie anche alle prove video fornite dallo staff italiano. L’episodio, non rilevato inizialmente nel corso della gara, è andato in scena durante il primo lato di bolina e per la precisione durante l’approccio alla boa.

Badloe e Camboni in quel frangente erano in lotta per la terza posizione provvisoria alle spalle dell’israeliano Yoav Cohen e del francese Thomas Goyard. Il fuoriclasse olandese avrebbe dovuto lasciare spazio al nostro portacolori, il quale aveva la precedenza con mure a dritta e stava raggiungendo la boa a doppia velocità, mentre di fatto il tre volte campione iridato ha costretto l’azzurro a virare per evitare il contatto.

La nuova situazione di classifica vede Mattia Camboni al comando con 14 punti complessivi (scarta un 8° posto), davanti allo svizzero Mateo Sanz Lanz (18 punti, scarta un 10°), all’olandese Badloe (19 punti, scarta i 26 punti della squalifica) e al temibile francese Goyard (23 punti, scarta un 13°).

