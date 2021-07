Vela, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Appuntamento fissato domenica 25 luglio dalle ore 5 del mattino italiano per le prime regate dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Grande attesa in vista delle competizioni di vela in programma sui campi di regata di Enoshima, con l’Italia che vuole recitare un ruolo da protagonista con diverse carte da medaglia e 6 equipaggi complessivi iscritti alla rassegna a cinque cerchi.

Fari puntati in primis sul Nacra 17, con i campioni del mondo del 2018 Ruggero Tita e Caterina Banti che vanno a caccia della consacrazione olimpica al termine di un quinquennio fantastico. Doppia chance di medaglia anche nel windsurf grazie a Mattia Camboni e Marta Maggetti, reduci da un’ottimo avvio di stagione ed entrambi possibili pretendenti al podio nelle rispettive flotte.

Ambizioni importanti in chiave azzurra anche nel 470 femminile, con la coppia formata da Elena Berta e Bianca Caruso che quest’anno vanta un bronzo mondiale ed è una delle outsider di lusso nella lotta per le medaglie in Giappone. Presenti per l’Italia anche Silvia Zennaro nel Laser Radial e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò nel 470 maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming della vela alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari indicati sono italiani, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO VELA OLIMPIADI TOKYO 2021

DOMENICA 25 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

LUNEDÌ 26 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Laser maschile, Laser Radial femminile

MARTEDÌ 27 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: Laser maschile, Laser Radial femminile, Finn, 49er e 49erFX

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Finn, 49er e 49erFX, 470 maschile, 470 femminile e Nacra 17

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: RS:X maschile, RS:X femminile, Finn, Laser maschile, Laser Radial femminile, 470 maschile, 470 femminile e Nacra 17

VENERDÌ 30 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: Laser maschile, Laser Radial femminile, 49er, 49erFX, 470 maschile e 470 femminile

SABATO 31 LUGLIO

05.00-11.00 Regate: 49er, 49erFX, Finn, Nacra 17. Medal Race: RS:X maschile e RS:X femminile

DOMENICA 1 AGOSTO

05.00-11.00 Regate: 470 maschile, 470 femminile, Finn, Nacra 17. Medal Race: Laser maschile, Laser Radial femminile

LUNEDÌ 2 AGOSTO

05.00-11.00 Regate: 470 maschile, 470 femminile. Medal Race: 49er, 49erFX

MARTEDÌ 3 AGOSTO

07.30-9.55 Medal Race: Finn, Nacra 17

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

07.30-9.55 Medal Race: 470 maschile, 470 femminile

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e dagli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi, al momento, non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

