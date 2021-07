Nuoto: sospesi per doping due nuotatori russi iscritti alle Olimpiadi di Tokyo

Notizia dell’ultima ora nel mondo del nuoto: due atleti russi, iscritti alle gare per quanto riguarda i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo (ovviamente non sotto la bandiera del proprio Paese, vista l’ormai nota squalifica), sono stati sospesi per doping.

Si tratta di Alexandr Kudashev e Veronika Andrusenko: bloccati in seguito dell’accertamento di violazioni delle regole antidoping, sulla base di prove fornite dalla WADA e derivanti dall’esame da parte della WADA dei materiali recuperati dall’ex laboratorio antidoping di Mosca.

Le parole presidente della FINA Husain Al-Musallam: “La FINA è grata alla WADA per la sua diligenza nell’assicurare una concorrenza pulita a Tokyo 2020. In qualità di orgogliosi firmatari del Codice WADA, abbiamo seguito rapidamente e attentamente l’elaborazione delle informazioni fornite a seguito del lavoro dell’unità Indagini e Intelligence della WADA. La FINA rimane pienamente impegnata a proteggere gli atleti puliti e a promuovere una competizione pulita a Tokyo 2020, proprio come facciamo per tutti gli eventi del nostro calendario”.

Foto: Lapresse