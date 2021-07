Vincenzo Nibali ha mantenuto la parola data ed è andato in fuga in occasione della quindicesima tappa del Tour de France 2021. Lo Squalo voleva a tutti i costi inserirsi nel tentativo buono da lontano e ci è riuscito sfoderando una grande perseveranza e una grinta fuori dal comune. Il siciliano non ha mollato la presa nella fase più concitata della frazione odierna sui Pirenei, è stato ben attento nella fase di attacchi e contrattacchi, piazzandosi nel gruppo di 32 atleti che ha preso il largo nei primi 25 km della Ceret-Andorra (191 km). L’alfiere della Trek-Segafredo non voleva lasciare la Grande Boucle in maniera anonima e, nell’ultimo giorno prima dell’annunciato ritiro, ha battuto un colpo e ovviamente sogna la vittoria parziale.

Il 36enne si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e, in vista della prova in linea a cinque cerchi (sabato 24 luglio), voleva testare il motore. Vincenzo Nibali aveva dichiarato di sentirsi bene e che le gambe sono buone, oggi prova a dare dimostrazione di efficienza per capire anche il suo fisico e fare un punto della situazione per avvicinarsi al meglio al tentativo di assalto alla medaglia olimpica.

L’alfiere della Trek-Segafredo è inserito in una maxi-fuga che ha già un vantaggio di quattro minuti abbondanti sul gruppo della maglia gialla: il vincitore di tappa uscirà da questo drappello. Ci sono, tra gli altri, il belga Wout van Aert, il canadese Michael Woods, il francese Julian Alaphilippe, lo spagnolo Alekandro Valverde, il colombiano Nairo Quintana. La tappa prevede le difficili ascese di Montée de Mont-Louis (8,4 km al 5,7% di pendenza media), Col de Puymorens (5,8 km al 4,7%), Port d’Envalira (10,7 km al 5,9%, si transita a 2.408 metri s.l.m., vetta più alta di questa edizione), Col de Beixalis (6,4 km all’8,5%), dalla vetta 15 km in discesa verso il traguardo.

Questa la composizione dettagliata della fuga: Sepp Kuss, Wout van Aert, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Dan Martin, Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Aurélien Paret-Peintre (Ag2r-Citröen), Julien Bernard, Vincenzo Nibali, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar), Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), David Gaudu, Bruno Armirail, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rubén Fernández (Cofidis), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Mark Donovan (Team DSM), Wout Poels, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Michael Matthews (BikeExchange), Sergio Henao (Qhubeka-NextHash), Ion Izagirre (Astana), Pierre Latour (TotalEnergies), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM).

Foto: Lapresse