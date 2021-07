Sempre attentissimo, spesso nelle prime posizioni, anche senza il supporto della UAE Emirates. Un’altra giornata, relativamente calma, è passata per Tadej Pogacar, una tappa in meno verso il secondo trionfo consecutivo al Tour de France. La Maglia Gialla si sta gestendo al meglio e non sta correndo rischi.

Le sue parole all’arrivo: “Oggi era una tappa lunga e difficile. All’inizio era un po’ noiosa, poi è diventata frenetica e sono successe molte cose, sono contento sia finita. Il mio compagno Majka è caduto. Vedremo come sta una volta arrivati in hotel”.

Week-end fondamentale, nuovamente in montagna: “Anche domani sarà una giornata difficile. Possono accadere molte cose e non sarà facile. Magari una maxi-fuga andrà via nei primi chilometri. Ad ogni modo, siamo pronti ad affrontare i Pirenei e difendere la maglia gialla”.

Foto: Lapresse