Con la tripletta odierna, Tadej Pogacar ha messo un ulteriore sigillo su un Tour de France 2021 semplicemente dominato dall’inizio alla fine. Dopo Laval Espace Mayenne e il Col du Portet, il giovane fenomeno dell’UAE Team Emirates ha fatto suo anche il maestoso traguardo di Luz Ardiden, staccando negli ultimi 400 metri i suoi più diretti avversari (si fa per dire) Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. La strada verso Parigi si fa sempre più corta, e oramai lo sloveno può già assaporare il suo storico bis alla Grande Boucle.

“È davvero incredibile – ha dichiarato Pogacar nel dopotappa alla regia internazionale – Dopo ieri, oggi mi sentivo bene. Sono davvero contento della vittoria. È pazzesco. Il ciclismo per me è un gioco fin da quando ho iniziato. Mi sto divertendo e sono super felice. Il 50% della vittoria in questo Tour de France è già mio, ma non si sa mai! Ci sono ancora tre tappe, ma va bene così”.

Domani sarà una giornata pressoché tranquilla per i big della generale, che torneranno a sfidarsi, ma questa volta alla lontana, nella prova contro il tempo di sabato: “Dovrei preoccuparmi di Vingegaard nella cronometro? Può capitare che io perda sei minuti in una cronometro, ma speriamo di no! È una disciplina sulla quale do sempre il 100%.”

“Sarà una nuova esperienza quella di correre una cronometro con la maglia gialla, e non vedo l’ora di farlo. La tappa di oggi è stata super dura. Il ritmo era davvero alto già sul Tourmalet. Mi sono quasi dimenticato di tutto per concentrarmi sull’ultima salita e dare il massimo fino al traguardo”.

Foto: Lapresse