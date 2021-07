A Luz Ardiden Richard Carapaz ha ulteriormente consolidato la sua posizione sul podio del Tour de France 2021 con un ottimo terzo posto di tappa alle spalle dell’ormai acerrimo rivale Jonas Vingegaard, ma soprattutto dal dominatore di questa Grande Boucle Tadej Pogacar. Difatti l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers si è ritrovato ancora una volta tra i migliori in salita, in un finale in cui non poteva assolutamente mancare.

Purtroppo per lui però, Pogacar ha una gamba nettamente superiore a tutti, senza alcun tipo di paragone. Il risultato odierno ha visto il vincitore del Giro 2019 consolidare il suo terzo posto in classifica generale, con ben 2’27” di vantaggio dinnanzi al quarto posto di Ben O’Connor. Contestualmente però, la battaglia finale per il podio di Parigi sarà la cronometro di sabato dove, per sua sfortuna, Vingegaard è sicuramente più avvantaggiato.

“Sono molto contento dopo l’incredibile sforzo della squadra – ha dichiarato l’ecuadoriano nel comunicato stampa della Ineos Grenadiers – Il nostro obiettivo era quello di provare a vincere la tappa e ci abbiamo provato fino alla fine. Sapevamo che i nostri rivali erano più forti e siamo abbastanza contenti del risultato che abbiamo ottenuto”.

“Non c’era niente da perdere per noi – ha concluso Carapaz – Mancano ancora due giorni e tutto può succedere, ma penso che il podio sia quasi deciso. È stata una tappa dura. Abbiamo corso molto velocemente e il risultato è stato buono perché eravamo in lotta per la vittoria di tappa”.

Foto: Lapresse