Una serata non proprio da incorniciare per la formazione della Bahrain – Victorious, compagine presente al Tour de France 2021. Come riportano le cronache, la polizia francese ha fatto visita presso l’hotel della squadra emiratina (fonte: Cyclingnews) in una sorta di raid, visto che stando ad alcune fonti i poliziotti presenti erano circa 50.

Lo scopo di questa operazione non è stato chiarito al momento e il tutto si è esaurito nella verifica dei dati degli allenamenti dei corridori. Nello stesso tempo sono state effettuate delle perquisizioni nelle camere dei ciclisti e dello staff, oltre a un controllo accurato del bus della Bahrain, come confermato dal team.

“Niente di particolare. La polizia ci ha fatto visita, ci hanno chiesto i dati di allenamento dei corridori, hanno controllato il bus e stop. Hanno disturbato i corridori per un’ora e alla fine hanno detto ‘grazie’. Non ci hanno neanche detto la ragione di questa visita, ma lo scopriremo oggi tramite i nostri avvocati”, ha raccontato ai media Milan Erzen, massimo dirigente della squadra.

Vi sono conferme sul fatto che non sia stato effettuato alcun arresto. Giova ricordare che la formazione emiratina guida la classifica delle squadre presenti in questo Tour, potendo vantare la vittoria di due tappe con Matej Mohoric e Dylan Teuns, oltre a un Pello Bilbao in decima posizione nella classifica generale e a un Wout Poels con la Maglia a Pois.

Foto: LaPresse