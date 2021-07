Tour de France 2021, pagelle diciassettesima tappa: Tadej Pogacar vince dominando, bene Vingegaard e Carapaz

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2021

Tadej Pogacar, voto 9: indomabile anche oggi. Se c’era bisogno di qualche conferma sul suo dominio in questa Grande Boucle, oggi è arrivata l’ennesima firma del fuoriclasse. Gestisce la corsa con la sua UAE Emirates, poi si mette in proprio con un paio di accelerazioni devastanti alle quali resistono solo Vingegaard e Carapaz. Sul finale ne ha di più e in volata trionfa senza faticare troppo.

Jonas Vingegaard, voto 8: la grande sorpresa di questo Tour che continua a dare dimostrazioni notevoli sulla sua classe. Secondo in classifica generale, secondo oggi, può davvero chiudere in piazza d’onore a Parigi. Dopo Pogacar lui è di gran lunga il più forte in salita, in più a cronometro ha gran doti. Un nuovo fenomeno per le corse a tappe.

Richard Carapaz, voto 7,5: sembra in sofferenza ad inizio salita, chiede il supporto di Castroviejo per tenere il passo dei rivali, poi però a mano a mano trova il ritmo giusto e riesce a seguire la coppia di giovani terribili. All’ultimo chilometro ha le energie per tentare una sola sparata ma Pogacar lo frena e deve accontentarsi della terza piazza.

David Gaudu, voto 7,5: la condizione è in netta crescita, dopo una prima metà di Grande Boucle costellata di problemi. Ieri in fuga ha dato tutto, non riuscendo a trovare il momento giusto per giocarsi il successo. Nel tappone pirenaico se la gioca con i big e chiude quarto.

Ben O’Connor, voto 7,5: la fuga di Tignes lo aveva portato alla ribalta, con il successo di tappa sommato alla grande scalata in classifica generale. Ora però è lui a volersi confermare e lo fa a suon di prestazioni eccellenti: oggi è addirittura quinto nella tappa regina.

Rigoberto Uran, voto 5: il peggiore tra i big, di gran lunga. Prova in tutti i modi a tenere il ritmo imposto da Pogacar, ma va in netta difficoltà e non riesce a trovare l’andatura giusta. Per sua fortuna nel momento più opportuno arriva in soccorso il compagno di squadra Sergio Higuita che lo trascina sin sul traguardo. Il tempo perso è tanto ed il podio si allontana.

Mattia Cattaneo, voto 5,5: va in difficoltà sin dalle prime rampe del Col du Portet e deve, molto probabilmente, dire addio al sogno top-10 che si allontana sempre più.

Foto: Lapresse