Tour de France 2021 oggi, ventesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Ultima cronometro della Grande Boucle

Oggi, il Tour de France 2021 vivrà la sua ultima tappa decisiva in ottica classifica generale prima della passerella finale sugli Champs-Elysées di Parigi. Attenzione, perchè la ventesima frazione, ossia la cronometro individuale da Libourne a Saint Emilion, di 30,8 chilometri, potrebbe creare un po’ di scompiglio all’interno dell’attuale top 10. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Quella odierna sarà una prova contro il tempo per specialisti. Non vi sono difficoltà altimetriche dall’inizio alla fine. I corridori incontreranno il primo dei due rilevamenti cronometrici al chilometro 7,6, a Pomerol. Dopodiché la strada continuerà ad essere pianeggiante tra le località di Neac e Le Rival.

Il punto più alto di questa cronometro, ma a soli 93 metri s.l.m., è il secondo rilevamento cronometrico piazzato al chilometro 20,1 a Montagne. Si scenderà dunque su Corbin, per poi affrontare un finale in leggera ascesa. In ogni caso il dislivello totale di questa prova è di soli 65 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tadej Pogacar non si accontenta: oggi sicuramente metterà in cassaforte il suo secondo Tour de France di fila, ma lo sloveno della UAE Emirates vuole continuare a stupire in una specialità molto amata, centrando magari il quarto successo di tappa in questa Grande Boucle. A sfidarlo colui che nella prima prova contro il tempo si è dovuto arrendere per pochissimo: il campione europeo Stefan Küng (Groupama FDJ). Il favorito d’obbligo però è un altro: stiamo parlando di Wout van Aert (Jumbo-Visma), che ha dimostrato una condizione straripante e vorrà lanciarsi verso Tokyo in prima fila per l’oro nella specialità. Altri nomi da seguire quelli di Stefan Bisseger (EF Nippo), Kasper Asgreen e Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step).

L’unica vera battaglia in chiave classifica è quella che riguarda la piazza d’onore: sarà una vera e propria sfida tra il giovane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e il capitano della Ineos Grenadier Richard Carapaz, divisi da soli 5”. Sulla carta non c’è storia, con il danese strafavorito nelle prove contro le lancette, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi.