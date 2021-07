Tour de France 2021 oggi, quindicesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Scontro sui Pirenei!

Altro momento di svolta per il Tour de France 2021. Va a chiudersi la seconda settimana con una tappa sicuramente decisiva: quindicesima frazione, Ceret-Andorra La Vella, di 191,3 chilometri. Arrivano, dopo l’antipasto di ieri, i Pirenei a far capolino: ci sarà sicuramente battaglia in chiave classifica.

PERCORSO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE

Si comincia dai 187 metri di Ceret e per i primi 18 chilometri, fino al Col du Fourtou (non registrata come GPM) la strada è in leggera ascesa. Respiro fino ad Olette, dove è situato lo sprint intermedio, e poco dopo comincia la parte dura di giornata. Si comincia dal Montee de Mont-Louis, prima categoria di 8400 metri al 5,7% di pendenza media, seguito dal Col de Puymorens (5,8 chilometri al 4,7%). Breve discesa e si torna con il naso all’insù, fino ai 2408 metri del Port d’Envalira, 10,7 chilometri al 5,9% che mette in palio il Souvenir Henry Desgrange; lunga discesa e ultima ascesa al Col de Beixalis, che termina ai -15 dall’arrivo. Discesa piuttosto tecnica fino al traguardo del Principato d’Andorra.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Scontato lo scontro diretto tra i big, oggi potrebbe non esserci spazio per i fuggitivi, con la corsa che potrebbe rimanere chiusa in vista del finale.

A prendersi la responsabilità potrebbe essere la Ineos Grenadiers: Richard Carapaz deve assolutamente attaccare se vuol almeno provare a ribaltare questo Tour. L’ecuadoriano, anche se sembra essersi arreso in chiave vittoria, deve guadagnare secondi importanti sui rivali per il podio.

Occhi puntati ovviamente su Jonas Vingegaard: il danese della Jumbo-Visma è la vera sorpresa di questa Grande Boucle e vuole continuare a stupire. Chi al momento occupa il podio è però Rigoberto Uran (EF Nippo) che sicuramente andrà avanti del suo passo, con il solito schema fatto di grande regolarità. Secondo in graduatoria c’è Guillaume Martin che fa sognare la Francia: il capitano della Cofidis ha guadagnato sette posizioni ieri, oggi però dovrà gestirsi dopo le grandi fatiche.

Tanti proveranno ad attaccare, ma a difendersi, in un primo momento, per poi magari fare nuovamente la differenza sarà la Maglia Gialla di Tadej Pogacar: lo sloveno ha dimostrato di poter fare ancora il vuoto, probabilmente vuole un nuovo successo di tappa.